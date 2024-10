COMMISSIONE VIGILANZA: RELAZIONE ATTIVITA’ LEGISLATURA, ACIAM, REGIONE DEL BENESSERE, ECONOMY SUMMIT

L’AQUILA – La Commissione vigilanza, presieduta da Sandro Mariani, ha preso atto questa mattina, in apertura dei lavori, della relazione sull’operato dell’organismo di controllo da inizio legislatura a oggi. Un adempimento previsto dal Regolamento del Consiglio regionale.

“La Commissione per esperire il controllo sulla realizzazione del programma e sulle attività dell’Esecutivo, per la valutazione dell’attuazione degli atti normativi e di alta programmazione, sin dal suo insediamento – spiega in una nota il presidente in uno dei passaggi del documento – ha inteso organizzare i lavori trattando argomenti eterogenei relativi a macrotematiche di primario interesse regionale, quali sanità e salute, trasporti, formazione e lavoro, ciclo integrato dei rifiuti e ciclo idrico. La Commissione ha lavorato nell’ottica di una collaborazione con la Giunta Regionale e con gli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione, anche attraverso la richiesta di atti e documentazione necessari per l’esercizio delle proprie funzioni, in conformità alle disposizioni disciplinate dall’ art.147 del Regolamento. Dall’avvio della legislatura Mariani – aggiunge – sono state svolte cinque sedute ordinarie oltre alla seduta di insediamento”.

I progetti di legge 4/2024 e 5/2024 sul riconoscimento di debiti fuori bilancio, al secondo punto all’ordine del giorno, sono stati nuovamente portati all’attenzione dei commissari dal relatore Pierpaolo Pietrucci, ma saranno oggetto di ulteriore approfondimento considerata l’assenza dei referenti invitati per l’audizione.

I provvedimenti in esame si riferiscono alla copertura di spese effettuate in occasione dell’evento svoltosi il 21 e 22 settembre 2023 presso l’Aurum di Pescara dal titolo “Abruzzo Economy Summit 2023”.

La situazione economico finanziaria della società Aciam Spa e delle sue ricadute sul territorio è stata poi affrontata nel proseguimento dei lavori, con l’audizione del direttore generale AGIR (Autorità gestione integrata rifiuti urbani regione Abruzzo) Luca Zaccagnini, al quale è stato dato mandato, nell’ambito delle proprie competenze, di verificare i passaggi per la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche nella società, così come previsto dal decreto Madìa.

La relazione sull’attuazione del programma “Abruzzo Regione del Benessere”, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 28 gennaio 2020, n.3, così come richiesta dal relatore Luciano D’Amico, è stata poi illustrata dal direttore tecnico di ARTA Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente), Massimo Giusti, delegato dal direttore generale, Maurizio Dionisio. Sul tema è intervenuta anche Sabrina Di Giuseppe, in rappresentanza del direttore del Dipartimento Territorio – Ambiente di Regione Abruzzo. La discussione avrà bisogno di ulteriori approfondimenti e documenti che saranno forniti e depositati agli atti della Commissione Vigilanza.

Quinto e ultimo punto all’ordine del giorno, la procedura di acquisto alloggi SMEA in via Balzarini a Teramo. Sulla questione è stato ascoltato Mauro Casinghini, direttore Agenzia regionale protezione civile. La seduta è stata poi aggiornata per consentire, data la complessità del tema, un più ampio confronto.