COMMISSIONE VIGILANZA: SU LAVORATORI CUP TERAMO CONFRONTO IN CAPIGRUPPO, AUDIZIONE TUA E SAGRITANA

L’AQUILA – La Commissione di Vigilanza ha preso in esame questa mattina la situazione occupazionale dei lavoratori del Centro unico di prenotazione della Asl di Teramo.
Il consigliere regionale Alessio Monaco, relatore del punto, e il presidente Sandro Mariani, su accordo della Commissione, chiederanno con urgenza al presidente Lorenzo Sospiri, di ascoltare in Conferenza Capigruppo, l’assessore alla sanità, Nicoletta Verì, il direttore di Areacom, Donato Cavallo, la società appaltatrice del Cup unico regionale e di sindacati, al fine di discutere collegialmente di una possibile soluzione per i 13 lavoratori del Cup di Teramo, attualmente situato a Treglio.
Al tavolo dei Commissari sono intervenuti l’assessore regionale con delega al Lavoro, Tiziana Magnacca; Domenico Lori, responsabile acquisizione beni e servizi della Asl Teramo; ed alcune rappresentanze sindacali, tra cui Primo Cipriani, segretario generale Uil Trasporti e Marcella Carletti, Fisacat Cisl Abruzzo-Molise.
La Commissione ha poi ascoltato i vertici aziendali di TUA Spa, l’azienda di trasporto pubblico regionale, tra i quali il presidente Gabriele De Angelis, in riferimento ad alcune procedure di selezione del personale. Infine, è stata trattata la cessione di quote societarie di Sangritana Cargo ad una società privata, su richiesta di Francesco Taglieri.
Sul tema sono intervenuti Vincenzo Rivera, direttore generale della Regione Abruzzo; Gabriele De Angelis, presidente TUA spa e Maximilian Di Pasquale, direttore generale di TUA Spa.
