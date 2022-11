COMMISSIONI CAMERA: PAGANO A CAPO AFFARI COSTITUZIONALI, BAGNAI VICE A FINANZE E TESTA SEGRETARIO

L’AQUILA Si sono insediate ieri le 14 commissioni permanenti della Camera, che hanno proceduto all’elezione dei rispettivi presidenti. Oggi toccherà al Senato-

Nazario Pagano, deputato di Forza Italia, e coordinatore regionale del partito è stato nominato presidente della Commissione e affari costituzionali della Camera. Pagano, avvocato 65enne pescarese, è stato per sei volte consigliere comunale di Pescara, consigliere regionale e presidente del consiglio regionale, eletto poi senatore nella scorsa legislatura, ricoprendo l’incarico di vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. E stato rieletto deputato alle elezioni del 25 settembre.

Sarà invece vicepresidente della Commissione Finanze Alberto Bagnai, della Lega, economista toscano, docente alla D’Annunzio di Chieti e Pescara, eletto nel collegio di Chieti.

ll deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, già capogruppo in consiglio regionale stato eletto segretario della stessa commissione Finanze della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda gli altri deputati eletti in Abruzzo, a parte la premier Giorgia Meloni, per il Partito democratico, Luciano D’Alfonso, è membrò della Commissione Finanze. Nella passata legislatura è stato presidente della stessa Commissione, ma al Senato.

Per il Movimento 5 stelle, Daniela Torto è membro della Commissione Bilancio, Tesoro E Programmazione, ed è membro della stessa Commissione Giulio Cesare Sottanelli di Azione-Italia viva-Renew Europe, e segretario regionale di Azione.

C’è poi Fabio Roscani, presidente nazionale dei giovani di FdI e romano, eletto in Abruzzo per Fdi, membro della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, e la marchigiana Rachele Silvestri, ex deputata M5s, rieletta in Abruzzo con Fdi, è membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici.

Gli equilibri interni alla maggioranza di centrodestra sono stati onorati: sette commissioni vanno a FdI (Giustizia, Finanze, Esteri, Cultura, Trasporti, Cultura e Ambiente); quattro alla Lega (Difesa, Politiche Ue, Agricoltura e Attivita’ produttive); tre a Forza Italia (Affari costituzionali, Bilancio, Affari sociali).

Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, è stato eletto presidente di Commissione Finanze alla Camera. Entrato per la prima volta in Parlamento nel 2018, nella precedente legislatura è stato membro proprio della Commissione parlamentare finanze nonché membro e segretario della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

Anche il neo presidente di Commissione giustizia, Ciro Maschio, viene da Fratelli d’Italia e dalla precedente legislatura come membro della stessa commissione.

Giulio Tremonti, tornato in Aula alla Camera con Fratelli d’Italia dopo essere stato ministro dell’Economia e ministro delle Finanze dei governi Berlusconi, e professore di diritto Tributario, è stato nominato presidente della Commissione Esteri.

Antonio Minardo, politico di lungo corso prima con Forza Italia e poi con la Lega, è presidente della commissione Difesa, Al Bilancio invece un deputato di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, dopo aver visto una mancata nomina da sottosegretario.

Alla Cultura la presidenza invece di Federico Mollicone, tra fondatori di Fratelli d’Italia che nella XVIII Legislatura ha fondato e coordinato l’Intergruppo parlamentare Cultura, Arte e Sport.

Ugo Cappellacci, di Forza Italia, è il nuovo presidente della Commissione Affari Sociali, di cui nella Legislatura precedente era membro.

Alla Commissione Ambiente presidente è Mauro Rotelli di Fratelli d’Italia, già membro della Commissione Trasporti nel precedente mandato.

Mirco Carloni della Lega, già vicepresidente e assessore della Regione Marche è il nuovo presidente della Commissione Agricoltura.

Invece Salvatore Deidda, Fratelli d’Italia, già membro della Commissione Difesa, diviene presidente della Commissione Trasporti.

Infine, alla Commissione Lavoro, Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia, alla Commissione Politiche Ue, Alessandro Giglio Vigna, Lega, e alla Commissione Attività Produttive, Alberto Gusmeroli, Lega.

Quanto alla composizione, i big scelgono le commissioni con competenze estere: il segretario del Pd Enrico Letta siede in commissione Politiche Ue, mentre il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte opta per la commissione Esteri. Sceglie la commissione Esteri anche il presidente di Italia viva Ettore Rosato.

Tra gli ex ministri, Andrea Orlando, Lorenzo Guerini e Roberto Speranza siedono rispettivamente nelle commissioni Attività produttive, Esteri e Cultura, Mara Carfagna in Affari costituzionali.

Tra i capigruppo, la presidente dei deputati dem Debora Serracchiani è in commissione Giustizia, il capogruppo di Azione-Iv Matteo Richetti in commissione Difesa.

Il presidente dei deputati M5s, Francesco Silvestri, così come l’ex ministro Sergio Costa scelgono la commissione Agricoltura, mentre l’ex procuratore antimafia, eletto nelle liste pentastellate, Federico Cafiero de Raho, siede in commissione Giustizia.

Il neo capogruppo di FdI, Tommaso Foti, è in commissione Affari costituzionali.