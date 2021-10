COMMISSIONI CONSILIARI: IL RESOCONTO DEI LAVORI

L’AQUILA – Questa mattina i lavori delle Commissioni consiliari Bilancio (Prima) e Politiche europee (Quarta) hanno portato all’espressione del parere su diversi progetti di legge.

Nel dettaglio, la IV Commissione per le “Politiche europee, internazionali, per i programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione Europea” ha votato favorevolmente i pdl n.219/2021 di iniziativa della Giunta regionale “Disciplina del sistema turistico regionale” e n.223/2021 di iniziativa consiliare, “Partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione ‘Di Persio Pallotta'”.

La I Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali” ha inoltre dato il via libera ai seguenti provvedimenti: progetto di legge “Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario di attività di prevenzione e monitoraggio zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto”; progetto di legge “Partecipazione della Regione Abruzzo all’Istituto Tostiano”; provvedimento amministrativo “Bilancio di previsione 2022-2024” del Consiglio regionale.