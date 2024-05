COMMISSIONI CONSILIARI L’AQUILA: PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, CAPITALE CULTURA, LE RIUNIONI

L’AQUILA – La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Gestione del territorio, si riunirà martedì 14 marzo, alle 15.30 in prima e alle 15.45 in seconda commissione.

Lo rende noto il presidente, Guglielmo Santella.

All’ordine del giorno, l’espressione del parere sulla proposta di deliberazione consiliare riguardante il piano comunale di classificazione acustica.

Il provvedimento in questione sarà esaminato anche dalla quarta commissione consiliare, Affari istituzionali e Regolamenti, che si riunirà mercoledì 15 maggio, alle 16 in prima e alle 16.15 in seconda commissione. Lo comunica la presidente, Gloria Nardecchia.

La terza commissione, Politiche sociali, culturali e formative, è in programma invece martedì 21 maggio, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda commissione, per discutere sull’argomento “L’Aquila Capitale della cultura 2026” e sul programma “L’Aquila città multiverso”. Ne dà notizia il presidente, Fabio Frullo.

La quinta commissione, Garanzia e Controllo, ha fissato la riunione lunedì 13 maggio, alle 10 in prima e alle 10.30 in seconda convocazione, per proseguire il confronto sulla tutela della salute pubblica dell’abitato di San Vittorino. Lo rende noto il presidente, Stefano Palumbo.

Tutte le riunioni si svolgeranno nella sala delle commissioni della residenza municipale, palazzo Margherita, piazza Palazzo.