COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA’: ABRUZZO E MARCHE INSIEME PER LA CAMPAGNA SUI BRACCIALETTI SALVAVITA

L’AQUILA – Le Commissioni Regionali Pari Opportunità di Abruzzo e Marche, in collaborazione con i responsabili del “Circuito ippico- benefico delle Stelle”, contribuiranno alla campagna per l’acquisto di braccialetti salvavita per la sicurezza delle donne.

Le presidenti CRPO delle due Regioni, Maria Franca D’Agostino e Maria Lina Vittorini, hanno deciso di destinare all’iniziativa di prevenzione i fondi raccolti in occasione della gara ippica di beneficenza, “Trofeo Claai delle Stelle & delle Pari Opportunità”, che si è svolta nel settembre 2023 all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio (FM).

Durante l’evento sono stati raccolti 800 euro che confluiranno nel fondo destinato alla fornitura dei dispositivi salva vita. La campagna è promossa dalla Commissione Pari Opportunità Abruzzo che vedrà la conclusione nell’evento del 27 febbraio, ospitato presso il Teatro Marrucino di Chieti, con inizio alle ore 16:30.