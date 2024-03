COMPLETATE LE OPERAZIONI DI SISTEMAZIONE DELLE NUOVE TORRI FARO ALLO STADIO FATTORI DELL’AQUILA

L’AQUILA – Terminati l’altra sera i lavori per la sistemazione delle nuove torri faro allo stadio comunale Fattori che avevano comportato per tre giorni modifiche alla viabilità lungo viale della Croce Rossa. Per queste operazioni di installazione il Comune dell’Aquila ha stanziato 1,5 milioni di euro del fondo complementare del PNRR.

Va anche detto che in passato era stato presentato un esposto di un residente nel quale si ipotizzava la sparizione delle vecchie torri faro ad opera di ignoti. Comunque ora si ha un nuovo impianto che garantirà una illuminazione eccellente in tutta l’area in occasione di eventi sportivi notturni.