COMPUBBLICA: AQUILANA SONIA FIUCCI ELETTA NEL DIRETTIVO NAZIONALE

L’AQUILA – L’abruzzese Sonia Fiucci è stata eletta nel consiglio direttivo di ComPubblica, l’Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale. È stato votato all’unanimità dall’assemblea, che si è svolta nei giorni scorsi a Roma, nello Spazio Europa del Parlamento europeo e dalla Commissione europea.

Per il triennio 2022-2024 Sonia Fiucci rappresenterà i lavoratori del settore della comunicazione pubblica, in primis gli uffici stampa, del territorio a livello nazionale. Sonia Fiucci è giornalista e responsabile Comunicazione e pr per l’ASM S.p.A. L’Aquila, settore igiene ambientale, azienda a totale capitale pubblico di proprietà del Comune dell’Aquila della raccolta dei rifiuti. Si occupata da oltre 30 anni di comunicazione istituzionale e politica per Enti, Regioni, e imprese private.

“Sono onorata di questo incarico che riconosce il lavoro, svolto in questi anni, nella comunicazione pubblica con specializzazione ambientale realizzata nell’Asm S.p.a.”, ha detto Sonia Fiucci. “Un risultato che vale per tutti i colleghi giornalisti abruzzesi impegnati negli uffici stampa. Con l’Associazione nazionale lavoreremo per il riconoscimento le condizioni del contratto giornalistico e la stessa dignità prevista dalla legge n.150 del 2000, che non trova applicazione nei uffici. Istituirò anche una sede regionale dell’Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale per allargare la base di rappresentanza nazionale a più colleghi possibile. L’unione fa la forza”.

Nel direttivo nazionale sono stati eletti: Carlo Bianchessi, Rosaria Caltabiano, Alfredo D’Ari, Pier Virgilio Dastoli, Anna Chiara Della Monica, Leda Guidi, Eugenio Iorio, Antonella Lazzarini, Silvia Elena Lodi, Pierdomenico Lonzi, Marco Magheri, Stefano Mirabelli, Angelo Saccà, Yvonne Spadafora, Claudio Trementozzi. Leda Guidi rinnovata presidente, Angelo Saccà vice presidente, Marco Magheri segretario generale, Silvia Elena Lodi vice segretario generale, Carlo Bianchessi tesoriere.