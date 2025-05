COMPUBBLICA: L’AQUILANA SONIA FIUCCI NOMINATA VICESEGRETARIO GENERALE

L’AQUILA – C’è anche un’aquilana d’adozione nel nuovo Consiglio Direttivo nazionale di ComPubblica, l’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale. Sonia Fiucci, giornalista pubblicista e responsabile Comunicazione e PR di ASM L’Aquila, è stata infatti nominata vicesegretario generale per il triennio 2025–2028, entrando a far parte di un organo composto da alcune delle figure più autorevoli del settore a livello nazionale.

Fiucci vive e lavora da anni nel capoluogo abruzzese, dove ha contribuito con competenza e passione alla crescita di una cultura della comunicazione istituzionale attenta ai cittadini, alla sostenibilità ambientale e all’innovazione. Nel suo ruolo in ASM, azienda a capitale pubblico per l’igiene urbana, ha curato campagne di sensibilizzazione e progetti educativi, tra cui spettacoli teatrali per bambini sulla raccolta differenziata, diventati strumenti di divulgazione inclusiva e creativa.

Nel corso della sua carriera, Sonia Fiucci ha maturato oltre trent’anni di esperienza nel campo della comunicazione politica e istituzionale, collaborando con enti locali, regioni, partiti e realtà televisive. Tra il 2018 e il 2020 ha ricoperto anche l’incarico di responsabile di produzione della trasmissione “Freedom – Oltre il confine”, in onda su Mediaset.

La sua nomina nel direttivo di ComPubblica, unica realtà italiana che attesta e qualifica i professionisti della comunicazione pubblica, rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un’occasione per dare voce e visibilità all’esperienza maturata sul territorio aquilano in ambito pubblico e ambientale.

Il nuovo direttivo, guidato dalla confermata presidente Leda Guidi e dal segretario generale Marco Magheri, ha messo al centro della propria agenda strategica temi come la sostenibilità, l’innovazione e l’inclusione. Obiettivi che rispecchiano pienamente il percorso professionale di Fiucci, oggi protagonista in un contesto nazionale con lo sguardo sempre rivolto alla comunità in cui opera.