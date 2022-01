COMUNALI L’AQUILA: GRILLO, “SEMMAI DECIDERO’ DI CANDIDARMI NON LO FARO’ CON DI BENEDETTO”

L’AQUILA – “Quanto riportato da Abruzzoweb è privo di fondamento, per due ordini di motivi. Il primo è che non faccio parte del Passo possibile. Il secondo è che semmai deciderò di candidarmi alle prossime comunali, ammesso che ci sarà un candidato sindaco che mi vorrà nella sua lista civica, non lo farò con Americo Di Benedetto“.

Questa la precisazione di Roberto Grillo, noto e stimato fotografo aquilano in riferimento a quanto riferito nel nostro articolo sulle possibili candidature alle elezioni comunali di primavera.