COMUNALI: A BARREA SFIDA TRA CANDIDATI STEFANO QUARANTA E ALDO DI BENEDETTO, LE LISTE

BARREA – A Barrea (L’Aquila), alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno, la sfida sarà tra Stefano Quaranta e Aldo Di Benedetto, direttore emerito del Parco d’Abruzzo.

Come accaduto in passato, anche in questa tornata elettorale, non mancano, nei comuni del territorio abruzzese, le liste formate dagli agenti della polizia penitenziaria. Schieramenti sono comparsi qua e là, come a Barrea e a Campo di Giove. Gli agenti, secondo quanto previsto dalla norma, candidandosi hanno diritto a un mese di aspettativa retribuita per la campagna elettorale.

NUOVO PROGETTO – STEFANO QUARANTA

Michele Cocuzzi, Eva Di Iulio, Andrea Scarnecchia, Italia Romano, Anna Musilli, Giuseppe Leone, Eugenia Quaranta.

LA VALLIS REGIA CHE VOGLIAMO – ALDO DI BENEDETTO

Domenico Giura, Augusto Di Cola, Domenico Tomassone, Edmondo Caldarone, Giuseppina Tarolla, Dante Ragucci, Biagio Campana.