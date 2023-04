COMUNALI: A BUGNARA SFIDA TRA TAGLIERI E MANZOLI, LE LISTE DEI CANDIDATI

L’AQUILA – A Bugnara, 1.034 abitanti, in provincia dell’Aquila, è sfida alle comunali del 14 e 15 maggio tra Domenico Taglieri di “Patto per Bugnara” e Alessandro Manzoli di “Insieme per Bugnara”.

PATTO PER BUGNARA

STINZIANI Michela, BERARDI Matteo, D’AUGUSTO Oenisia, FERRANTE Annalisa, LO STRACCO Leandro, LO STRACCO Maurizio, NOSSI Marianna, RALLO Antonella, RANGONI Daniele e VENTRESCA Matteo.

INSIEME PER BUGNARA

BERNARDI Aurelio, CASASANTA Silvia, GROSSI Pasquale, MANNA Antonio, DI PASQUA Michele, MASSENZIO Anna e POLCE Maurizio Maria