COMUNALI: A BUSSI SUL TIRINO SI SFIDANO LAGATTA E DI CARLO, LE LISTE

BUSSI SUL TIRINO – Bussi sul Tirino (Pescara) torna al voto e il sindaco uscente, Salvatore Lagatta, 69 anni, si ricandida per il terzo mandato consecutivo con la lista “Lavoriamo sempre per Bussi”. Lo sfidante è Carmine Di Carlo, 42 anni di Bussi, medico specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore a Spoltore, con la lista dal nome emblematico “Rianimiamo Bussi”.

SALVATORE LAGATTA – LAVORIAMO SEMPRE PER BUSSI

Paolo Salvatore, Diego Laneve, Roberto Riccioni, Pasquale Natarelli, Fabio Setta, Pina Campobassi, Silvia Pizzuti, Silvia Matricciani, Giovanna Anzellotti, Vito Placidi.

CARMINE DI CARLO – RIANIMIAMO BUSSI

Dina Ammazzalorso, Giovanni Costantini, Lino Paride Galante, Fabiola Iovine, Bruno Melchiorre, Jessica Pezzi, Giovanni Secinaro, Dario Sericola, Simonetta Setta, Pasquale Viscogliosi.