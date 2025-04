COMUNALI A BUSSI SUL TIRINO: IL PD PUNTA COMPATTO SULLA CANDIDATURA DI FABIOLA IOVINE

BUSSI SUL TIRINO – È Fabiola Iovine la candidata del circolo PD di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, che contribuirà a comporre la lista civica “Rianimiamo Bussi”, con il candidato Sindaco Carmine Di Carlo, alle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

Lo ha annunciato Luigi Moscone, segretario del Circolo di Bussi sul Tirino nel corso dell’assemblea degli iscritti che si è tenuta ieri 29 aprile. All’assemblea di circolo hanno partecipato anche la Segretaria provinciale del PD Carmen Ranalli e la Portavoce regionale della Conferenza delle Donne Democratiche Roberta Tomasi ed entrambe hanno voluto sottolineare l’importanza di questa candidatura, sia per la decisione unitaria del Circolo di convergere su Fabiola Iovine, sia perché, come dichiara la Segretaria Ranalli “questa è una sfida molto importante per la Comunità del Partito democratico locale che compatta sostiene la candidatura di una donna per tornare ad amministrare un territorio importante della Val Pescara come quello di Bussi, riaffermando la nostra visione basata sui valori della partecipazione, della trasparenza e della condivisione con una chiara e decisa idea di sviluppo per la riqualificazione del territorio, la difesa dell’ambiente e la lotta allo spopolamento”.

La Portavoce regionale delle DEM, Tomasi, ha voluto ribadire non solo l’impegno della Conferenza regionale, ma anche la vicinanza e l’impegno della Conferenza della Provincia di Pescara e della sua Portavoce Benedetta Di Marzio, a sostenere tutte le iniziative e i progetti che la lista Rianimiamo Bussi vorrà portare avanti per affermare, attraverso una visione complessiva, il ruolo centrale delle donne nella politica e nelle amministrazioni, nella consapevolezza che “sempre di più, oggi, è necessario quello sguardo femminile in tutti quei luoghi in cui la politica deve dare risposte concrete ai bisogni e alle esigenze delle cittadine e dei cittadini con una prospettiva inclusiva, radicata sul territorio e propulsiva rispetto alle potenzialità dello stesso e della comunità”.