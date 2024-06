PESCARA – A Città Sant’Angelo, 14.799 abitanti, in provincia di Pescara, vince ancora l’uscente di Fratelli d’Italia, Matteo Perazzetti, con il 52%, sfidato dal civico di centrosinistra, l’avvocato Ugo Di Silvestre, che si ferma al 45% già componente del cda della Saga ed ex commissario del conservatorio di Pescara, ex assessore. Stefano Seracini, consigliere di minoranza uscente, ha preso il 2% circa dei voti.