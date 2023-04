COMUNALI: A CIVITELLA DEL TRONTO SFIDA TRA DI PIETRO E SBRANCHELLA, LA LISTA DEI CANDIDATI

TERAMO – A Civitella del Tronto, 4.601 abitanti in provincia di Teramo, sfida alle comunali del 14 e 15 maggio tra la sindaca uscente Cristina Di Pietro, di “Cittadini in Comune” e Andrea Sbranchella, di “Uniti per Civitella”

CITTADINI IN COMUNE

D’ALESSIO Barbara, DE DOMINICIS Riccardo, DEGREGORIS Cinzia, DI DOMENICO Vincenzo, DI GIACOMO Piergiuseppe, DI GIAMBERARDINO Marco, DI LORENZO Gennarino, MARCELLINI Gabriele, MARCOZZI Stefano, NATONI Pamela, ODOARDI Dalgisa e TULINI Mario.

UNITI PER CIVITELLA

CARDUCCI Antonella, CHIODI Miriam, CRISTOFARI Jacopo, DI DONATO Carlo, DI LUIGI Vincenzino, EVANGELISTA Emanuela, IACHINI Giada, MENCHINI Ercolino, MUCCI Jessica, PICCIONI Enio, VAGNONI Enzo e VATTILANA Nicoletta.