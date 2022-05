COMUNALI: A GIULIANO TEATINO CANDIDATI ANDREACOLA E FLACCO, LE LISTE

GIULIANO TEATINO – A Giuliano Teatino il sindaco uscente Nicola Andreacola va a caccia del terzo mandato. Una lista per lui, Insieme per Giuliano Teatino, che si contrappone a “Tonino Flacco Sindaco” a sostegno di Pasquale Flacco, in paese noto anche come Tonino. Si tratta dell’ex direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, pronto a tornare in campo nel suo paese dopo essere già stato primo cittadino per diversi anni.

INSIEME PER GIULIANO TEATINO – NICOLA ANDREACOLA

Maria Luisa Firmani, Germana Morale, Massimo Biasone, Sergio Desiderio, Raffaella Nanni, Fabio Faiulli, Flavio Firmani, Alfonso Cavuto, Mattia Marini, Ylenia Bassi.

TONINO FLACCO SINDACO – PASQUALE FLACCO

Giovanni Biasone, Antonio Buccella, Patrizia Bucciarelli, Venicio Cicchitti, Andrea Flacco, Antonella Lamaletto, Azzurra Pace, Giovanni Pieragostino, Massimo Proietto, Remo Ricco.