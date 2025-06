COMUNALI: A ORTONA BALLOTTAGGIO DI CENTRODESTRA. SFIDA DI NARDO-FRATINO, 487 VOTI DI DISTANZA

ORTONA – A Ortona ballottaggio di centrodestra; domani 8 e lunedì 9 giugno, alle urne, si sfidano, infatti, il candidato sindaco Angelo Di Nardo, sostenuto da una coalizione composta da Fratelli d’Italia e tre liste civiche (Città che Amo, Forza Giusta per Ortona e Di Nardo Sindaco) e Nicola Fratino, sostenuto da Forza Italia, Lega, Noi Moderati e due civiche (Alleanza per Ortona, Ortona Popolare).

Al primo turno Di Nardo ha ottenuto 3.512, pari al 26,93% delle preferenze, mentre Fratino ha raggiunto 3.025 voti (23,2%).

Ilario Cocciola, centrosinistra, si era fermato al 20,15%.

I candidati a sindaco erano in tutto sette. Pur non essendoci stati apparentamenti ufficiali, la campagna elettorale del turno di ballottaggio è stata finalizzata per entrambi a conquistare i voti degli altri candidati, soprattutto quelli dei civici, come Leo Castiglione, sindaco uscente caduto in anticipo (12,9%), e Cristiana Canosa (11,3%).

Fratino, 70 anni, è già stato sindaco per due mandati, dal 2002 al 2012, e vicesindaco per due consiliature.

Non a caso il tema generazionale – Di Nardo, consigliere di opposizione in due consiliature, ha 38 anni – è stato tra gli argomenti di una campagna elettorale che si è svolta sui social, ma, soprattutto, sul territorio, tra comizi e incontri in città e nelle tante contrade di Ortona.