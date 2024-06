COMUNALI A PESCARA: D’ALFONSO, “TRA LE EMERGENZE PRIMARIE IL FIUME, L’AEROPORTO E LA FERROVIA”

PESCARA – “Sono molto soddisfatto: siamo riusciti a trovate tanta qualità nella società, per cui questa lista oggi porta dentro di sé tanta Pescara. Le candidate che ho sentito parlare stasera sono tutte donne di grande valore, stimate sui luoghi del lavoro e nella società”: lo ha detto l’on. Luciano D’Alfonso nel corso dell’iniziativa intitolata “L’intervallo è finito. Pescara si rimette in marcia”, svoltasi ieri pomeriggio nella Sala dei Marmi della Provincia di Pescara.

Il deputato dem ha poi proseguito: “Pescara presenta alcune emergenze non rilevate. La prima priorità è il fiume, il grande malato nonostante il pacco di soldi arrivato dalla Regione che presiedevo: abbiamo dato 32 milioni di euro affinché il depuratore avesse accanto un parco depurativo che ne potenziasse l’opera pulitrice. Noi dobbiamo cucire il cammino della Nuova Pescara con un trattamento straordinario per l’acqua dolce che riguardi anche il Saline. Seconda priorità: l’aeroporto, che sta perdendo voli e passeggeri. E’ sbagliato l’approccio: va superata la destinazione esclusiva dell’aeroporto militare, dando spazio ai giganti della logistica come Alibaba. La terza priorità: la ferrovia. Da Pescara prima del Fascismo si andava a Istanbul, ora bisogna sedersi ad un tavolo e capire quali sono le domande di spostamento che arrivano da Pescara verso il mondo e viceversa”.

E ancora: “Aumentare la dotazione tecnologia e di risorse umane professionali per potenziare la capacità ospedaliera, riordinando il rapporto tra acuzie e assistenza cronica, complessità ospedaliera e domanda di diagnostica. Inoltre, Pescara deve ritrovare la sua campagna e parallelamente vuoti urbani capaci di restituire quote d’aria e spazi di incontri per le generazioni che vogliono riprendersi insieme la bellezza della città. Via Raiale deve diventare un distretto urbano industriale attrattivo e ambizioso, capace di unire tradizione e transizione dell’economia”.

Dopo l’introduzione del consigliere regionale Antonio Di Marco, sono intervenuti il consigliere provinciale Gianni Chiacchia, il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini e le candidate al consiglio comunale di Pescara Stefania Catalano, Faiza Amal Safia Chenntouf, Benedetta Di Marzio, Piera Paola Di Nicolantonio, Roberta D’Incecco, Manuela Feliciani, Barbara Matarrelli, Liliana Rullo, Maria Bruna Sammassimo e Francesca Tordone; le conclusioni sono state stilate dalle candidate al Parlamento europeo Manola Di Pasquale e Pina Picierno, mentre il sindaco di Bari Antonio De Caro ha inviato un saluto in video. Moderatore dell’iniziativa è stato Marco Presutti.