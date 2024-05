COMUNALI A PESCARA: ECCO LA LISTA DEL PD CON 5 USCENTI, IL 70 PER CENTO DONNE ED ETA’ MEDIA 40 ANNI

PESCARA – Presentata questa mattina la lista del Partito Democratico per le elezioni comunali a Pescara, schierata con il centrosinistra che propone Carlo Costantini come sindaco.

Ha introdotto l’incontro il segretario cittadino Antonio Caroselli: “Il nostro obiettivo è riconfermare e possibilmente ampliare la fiducia che ci hanno dato 14mila pescaresi alle elezioni regionali del marzo scorso. Per farlo, abbiamo messo in campo una lista capace di governare questa comunità, creata con un processo che nella prima fase ha coinvolto tutti i nostri 8 circoli – ai quali è stato chiesto di indicare le candidature migliori – e nella seconda fase ci siamo aperti a tutto ciò che c’è fuori dal partito, alle esperienze, alle professionalità e alle competenze. Il risultato è una squadra con 5 uscenti, il 70% di donne, un’età media di 40 anni e molti esordienti.

Per il segretario provinciale Nicola Maiale “la nostra è una squadra forte che dà rappresentanza ai vari mondi della città. Alle elezioni regionali siamo stati il primo partito: è il frutto di un buon lavoro fatto negli anni, che riconfermerà il Pd come forza trainante del campo largo e dell’area riformista. Ora – ha proseguito Maiale – abbiamo davanti due settimane fondamentali, l’elettorato ha ancora bisogno di capire quali sono le risposte ai bisogni della città. Noi lo stiamo facendo con decine di iniziative messe in campo dai nostri candidati. Andiamo incontro alla fusione che genererà la Nuova Pescara: questo processo non può essere lasciato al dilettantismo e al pressappochismo perché si va a disegnare l’assetto futuro della città più grande d’Abruzzo”.

L’on. Luciano D’Alfonso ha concluso così: “Ci candidiamo a essere infrastruttura del governo di Carlo Costantini. Sono certo che ci sarà il ballottaggio, sarà una bella prova per la democrazia di Pescara e per l’efficienza amministrativa che garantiremo”.