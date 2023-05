COMUNALI: A PIETRANICO RIELETTO SINDACO FRANCESCO DEL BIONDO

PIETRANICO – A Pietranico (Pescara) è stato riconfermato sindaco Francesco Del Biondo, con la lista Uniti per Pietranico, che ha conquistato 213 voti, pari al 69,84%, e 7 seggi.

Lo sfidante Sandro Mascioli, con Uniti per crescere, ha riportato 53 voti, pari al 17,38% e 2 seggi; Katia D’Orazio, con la lista La Nuova Svolta, conta 38 preferenze, pari al 12.46% e un seggio. Un solo voto per Guglielmo De Santis, con L’Altra Italia, e 0 per William Giampietro, con L’Alternativa.

Gli elettori erano 612, i votanti 312 (50,98%). Schede nulle: 4; schede bianche:3; schede contestate: 0.