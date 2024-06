TERAMO – A Pineto, 14.538 abitanti, eletto sindaco Alberto Dell’Orletta avvocato e vicesindaco uscente, dopo che il sindaco Robert Verrocchio si è dimesso, per candidarsi con con la lista di Luciano D’Amico, alle regionali del 10 marzo, non risultando però eletto. Il centrodestra ha candidato Cleto Pallini, ex vicesindaco della giunta Pd di Luciano Monticelli,