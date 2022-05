COMUNALI: A SANT’EUSANIO FORCONESE TRE CANDIDATI A SINDACO, LE LISTE

SANT’EUSANIO FORCONESE – Per le prossime elezioni amministrative del 12 giugno a Sant’Eusanio Forconese (L’Aquila) il sindaco uscente, Giovanni Berardinangelo, è candidato come consigliere comunale nella lista a “Progetto Futuro”, a sostegno del candidato sindaco Deborah Visconti. La lista “Insieme per crescere” vede come candidato sindaco Leopoldo Catone. La terza lista, composta in gran parte da appartenenti alle forze dell’ordine, sostiene la candidatura a sindaco di Santino Catena, 50 anni, residente a Tornimparte.

PROGETTO FUTURO – DEBORAH VISCONTI

Giovanni Berardinangelo, Tony Butti, Cinzia Cecchini, Paolo Di Giovanni, Giulio Ezzi, Luigi Giacomantonio,Fabrizio Giannetti, Franca Milani.

INSIEME PER CRESCERE – LEOPOLDO CATONE

Edoardo Cardinale, Chiara Di Michele, Lucio Crisante, Mauro De Matteis, Franco Cicino, Fabiano Cristofaro, Marcello Ciuffetelli.

CATENA SINDACO – SANTINO CATENA

Aleandro Bernardi, Corrado Sabatini, Mario Contestabile, Loredana Del Pinto, Marco Tomassini, Roberto Loddi, Stefano Tarullo, Paolo Fatigati, Fabrizio Passacantando, Antonio Di Giangiacomo.