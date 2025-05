L’AQUILA – A Sulmona, 21.646 abitanti, manca solo l’ufficialità della vittoria al primo turno del candidato del centrodestra, Luca Tirabassi, 54 anni presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Sulmona al Centro e Udc. Sconfitto il candidato del centrosinistra, Angelo Figorilli, 68enne giornalista Rai, ed ex direttore del Tg2.

In attesa dei dati ufficiali, non ancora caricati sul sito del Ministero Eligendo, Tirabassi si attesta al 59% Figorilli al 31%, la centrista a Catia Puglielli, al 7%, il candidato civico Nicola Di Ianni intorno al 3%. Secondo i dati parziali dei partiti, Fratelli d’Italia si conferma la forza trainante del centrodestra, visto che le percentuali si attesterebbero tra il 20 e 21%, seguita, altro dato significativo da Noi Moderati, intorno al 15%, poi Forza Italia al 10% e, a chiudere la Lega, data al 4%.

Ad Ortona, 22.250 abitanti, sarà ballottaggio, inevitabile con sette candidati, e si profila l’ipotesi di un clamoroso spareggio tra i due candidati del centrodestra, andato diviso alle elezioni: Angelo Di Nardo sostenuto da Fratelli d’Italia, e Nicola Fratino, sostenuto da Forza Italia e Lega e Noi Moderati. Di Nardo nel dato ancora parziale, con ancora 5mila schede su 13mila da scrutinare, ha 2.036 voti contro i 1.900 di Fratino

A sperare in un miracolo, in terza posizione, con 1.640 voti, il candidato di centrosinistra Ilario Cocciola, sostenuto da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Il faro moderati e riformisti, Centro democratico, che ha circa 2.052 voti, ma con un trend che non sembra mutare, sezione dopo sezione.

Quarto e fuori dai giochi il sindaco uscente Leo Castiglione, e a seguire la civica Cristiana Canosa, vice sindaco uscente, il candidato del Movimento 5 stelle Nicola Napolione, del Partito socialista italiano Nicola Primavera.

Sul sito di Eligendo, del Ministero non ci sono però ancora dati ufficiali: lo scenario si profila dai numeri raccolti sezione per sezione dai fari partiti e candidati. In ogni caso si profila una netta vittoria del centrodestra.

Tornando a Sulmona, con dati ancora parziali Fratelli d’Italia, al momento, è la lista più votata, con il 22% di preferenze. Seguono Noi Moderati (15%) e Sulmona al Centro (12%). Doppia cifra percentuale per Forza Italia (10%). La Lega è ferma al 3% nonostante la visita in città di Matteo Salvini. Nel centrosinistra guida il Partito democratico, al 10%, seguito dalla lista Sulmona Città Futura all’8% e da Sbic al 6%.

“È un risultato storico a Sulmona, dove non è mai stato eletto un sindaco di centrodestra al primo turno. È una scelta chiara da parte della città che ha riconosciuto in me un sindaco credibile e affidabile e al centrodestra la capacità di governare per i prossimi 5 anni”, ha detto il neo sindaco di Sulmona Luca Tirabassi commentando l’esito delle elezioni comunali.

“La città ha apprezzato le nostre proposte, i contenuti e lo stile della nostra campagna elettorale, mai incentrata sulle critiche ma sempre sulle nostre idee”, ha sottolineato Tirabassi. Il primo obiettivo sarà ripristinare un volto della città all’altezza della sua storia, partendo dal decoro urbano e dal rilancio socio-economico”.

Ha esultato il presidente della Regione Marco Marsilio, di Fdi, “È stata una trionfale vittoria del centrodestra – sottolinea – A Sulmona si conferma la bontà della scelta del candidato e l’unità della coalizione. A Ortona, invece, se venisse confermato l’andamento attuale, i due candidati del centrodestra si troverebbero entrambi al ballottaggio. Ci troveremmo con la certezza di riconquistare dopo tanti anni un centro importante della provincia di Chieti, con grande soddisfazione per l’amministrazione regionale e l’intero centrodestra abruzzese”.

Dato ufficiale invece per le sempre più clamorose elezioni di Bisegna, piccolo centro in provincia dell’Aquila, salito alla ribalta delle cronache perché si sono presentati 25 candidati sindaci di altrettante liste composte quasi tutte da agenti di polizia penitenziaria, che nulla hanno a che fare con Bisegna.

Solo tre liste hanno preso voti: Cambiamenti per il comune di Bisegna di Donato Buccini, e La Rondine di Antonio Mauro Conte, ed entrambi hanno preso 83 voti, dunque servirà il ballottaggio.

Un voto per Eliseo D’Arcangelo di Per cambiare Bisegna, che ora con un solo misero voto, diventa in teoria l’ago della bilancia. Zero voti per tutte le altre 22 liste. A votare solo il 48% della popolazione su 202 abitanti.

A Carsoli, 5.150 abitanti, nuovo sindaco, della lista Amare Carsoli, è Alessandro Marcangeli, 54enne avvocato. con il 56%, civico ma sostenuto dal consigliere regionale di Marsilio presidente Giampaolo Lugini. Battuta la sindaca uscente Velia Nazzarro, di Scelgo Carsoli, con il 44% il dato non è quello definitivo.

A Bussi sul Tirino, 2.236 abitanti in provincia di Pescara, nuovo sindaco è Paolo Salvatore, 42 anni, vigile del fuoco, attuale sindaco reggente ed ex vice sindaco, iscritto di Fdi, con il 52,13% pari a 880 voti. Ha battuto Carmine Di Carlo, 44 anni, medico specialista in Rianimazione e Terapia del dolore, che ha preso il 47,8% pari a 808 voti. Salvatore è a capo della lista Lavoriamo sempre per Bussi, nel segno della continuità rispetto all’era politica dell’indimenticato sindaco Salvatore Lagatta, morto il 14 luglio, di Rifondazione comunista.

Nuovo sindaco di Castilenti, 1.294 in provincia di Teramo, alle urne anticipate per la morte del sindaco Alberto Giuliani, è Sabina Mazzocca di “Primavera politica castilentese”, la storica lista di Giuliani, con tutti e tutti i consiglieri uscenti. Ha stravinto con il 73,4% pari a 610 voti. La lista “Unione, pace e democrazia, Uniti per Castilenti” con il candidato sindaco, Luciano D’Addazio, comandante della polizia municipale di Cappelle sul Tavo (Pescara), dove vive si è fermato a 26,59% pari a 221 voti.

Primo responso delle urne per le Comunali abruzzesi è stato quello dell’affluenza: alle 15 si è attestato al 60,99% in lieve calo rispetto alle ultime tornate elettorali nei sei comuni dove si è votato del 62,83%. Il dato dell’affluenza abruzzese, è superiore comunque alla media italiana, del 56,33%.

A Bussi sul Tirino l’affluenza è al 73,60%, a Carsoli si è al 72,9%, a Bisegna al 48,58%, a Castilenti al 74,65%.

In Italia si vota complessivamente in 117 comuni, di cui 31 superiori ai 15.000 abitanti di cui un capoluogo di regione, Genova, e tre capoluoghi di provincia, Ravenna, Taranto e Matera.

I SEI COMUNI AL VOTO E I CANDIDATI SINDACI

ORTONA

Leo Castiglione

Il Comune delle idee, Cittadini consapevoli, Energie nuove, Coerenza civica Ortona

Cristiana Canosa

Pari opportunità, Fare per contrade e quartieri, Cristiana Canosa sindaco, Ortona protagonista con Cristiana Canosa Sindaco.

Angelo Di Nardo

Fratelli d’Italia, Di Nardo Sindaco, Forza giusta per Ortona, Città che amo.

Nicola Fratino

Forza Italia Berlusconi Fratino sindaco, Ortona popolare, Noi moderati, Lega Salvini Abruzzo, Alleanza per Ortona.

Ilario Cocciola

Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Il faro moderati e riformisti, Centro democratico, Azione Cocciola sindaco.

Nicola Napolione

Movimento 5 stelle

Nicola Primavera

Partito socialista italiano

SULMONA

Nicola Di Ianni

Metamorfosi

Angelo Figorilli

Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Sbic, Sulmona Città Futura e Alleanza Verdi Sulmona

Catia Puglielli

Sulmona che Vogliamo, Convenzione Democratica e Puglielli sindaco

Luca Tirabassi

Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Sulmona al Centro e Udc.

CARSOLI

Alessandro Marcangeli 56% (eletto sindaco)

Amare Carsoli

Velia Nazzarro: 46%

Scelgo Carsoli

BUSSI SUL TIRINO

Carmine Di Carlo: 47,8%

Rianimiamo Bussi

Paolo Salvatore: 52,13% (eletto sindaco)

Lavoriamo sempre per Bussi

CASTILENTI

Sabina Mazzocca 73,41% (eletto sindaco)

Primavera politica castilentese

Luciano D’Addazio 26,59%

Unione, pace e democrazia, Uniti per Castilenti

BISEGNA



Donato Buccini: 49,7% (al ballottaggio)

Cambiamenti per il Comune di Bisegna

Antonio Mario Conte: 49,7% (al ballottaggio)

La Rondine

Eliseo D’Arcangelo: 0,6%

Per cambiare Bisegna

Saturnini Luca 0%

Insieme

Toscani Gennaro 0%

Insieme Si Puo’

Caparco Maria Imola 0%

La Scelta Giusta

De Petris Francesco Elia 0%

Uniti In Concordia

Minchella Ivan Antonio 0%

Impegno Cittadino Bene Comune

Faiola Oberdan 0%

Bisegna 2025

Steggi Antonio 0%

Italia Dei Diritti

Vizzaccaro Rocco 0%

Destra Sociale

Vellone Fabio 0%

+ Verde

Zoppini Marco 0%

Progetto popolare

Ferrante Giuseppe 0%

Sanniti

Di Maggio Attilio 0%

Progetto Italia

Nardella Angelo 0%

Fiamma Tricolore

Lombardo Pietro Angelo 0%

Insieme Per Il Futuro

Balassone Ivan 0%

Lista Alfa

Donato Marika 0%

Progresso

De Sanctis Carlo 0%

Libertas Democrazia Cristiana

Cefalu’ Giorgio 0%

Si Impegno Civico

Pietrangeli Massimo 0%

Italexit Per L’italia

Burchini Emanuele 0%

Uniti Per Cambiare

Mercore Gaetano 0%

La Svolta

Maggio Luca 0%

Dms Movimento Democrazia Sociale