COMUNALI, A VASTO RIELETTO FRANCESCO MENNA: “AMPIO SOSTEGNO DEI CITTADINI”

VASTO – A Vasto (Chieti), è stato riconfermato il sindaco uscente di centrosinistra, Francesco Menna, con il 62,17%. Il candidato del centrodestra, Guido Giangiacomo, ha invece ottenuto il 37,83%.

“È una grande soddisfazione, ringrazio di cuore i cittadini per l’affetto e l’ampio sostegno e alla squadra per il lavoro importante sul territorio. Amministreremo i prossimi 5 anni per una città serena, ecosostenibile e bella”.

Nel dettaglio Menna, sindaco uscente dem con 11.651 voti pari al 62,17%, ha sconfitto il candidato del centrodestra, Guido Giangiacomo, che si è fermato a 7.091 voti, pari al 37,83%: l’ apparentamento con la coalizione civica di Alessandra Notaro, non è bastato a recuperare lo svantaggio, con il suo bagaglio di voti del primo turno pari a 4.051. anche se Giangiacomo ha fatto un balzo in avanti rispetto ai suoi 4.873 voti del primo turno.