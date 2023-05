TERAMO – Scrutini in corso nei 31 comuni abruzzesi al voto, con 65 candidati sindaci e 1.264 aspiranti consiglieri ai nastri di partenza, e 160mila cittadini elettori coinvolti, e con occhi puntati su Teramo, oltre 51mila abitanti, e Silvi, oltre 15mila, gli unici due comuni in cui è previsto il ballottaggio, il 28 e 29 maggio, e sugli altri centri maggiori, in termini di abitanti, come Alba Adriatica, Atri, Cepagatti, Pianella e Loreto Aprutino.

In base ai primi dati il candidato sindaco del centrosinistra Gianguido D’Alberto è in vantaggio, al 51%, rispetto a candidato sindaco del centrodestra Carlo Antonetti, che è al 39%, con Maria Cristina Marroni oltre il 9%.

A Silvi in vantaggio in base ai primi dati ufficiosi, in vantaggio il sindaco uscente della Lega Andrea Scordella, rispetto al candidato del centrosinistra Giuseppe Gentile.

Ad Alba Adriatica in vantaggio sarebbe la candidata sindaco del centrosinistra, Antonietta Casciotti. Testa a testa ad Atri.

A Cepagatti confermato il sindaco del centrodestra Gino Cantò.

Ma è ancora presto per trarre conclusioni, occorre attendere i dati ufficiali, e molti più seggi ancora da scrutinare.

Si è intanto ridimensionata la flessione dei votanti alle comunali, rispetto ai dati preoccupanti di ieri sera: in Italia l’affluenza al 59,26% rispetto al 61,40% dell’ultima tornata delle amministrative: in Abruzzo è al 63,75%rispetto al precedente 64,94%.

Per quando riguarda i tre più grandi comuni al voto in Abruzzo: a Teramo affluenza al 64,67% rispetto al 65,33% di cinque anni fa. A Silvi affluenza al 59,98% risetto al precedente 60,84%. Ad Alba Adriatica il 61,15% rispetto al 62,53%, ad Atri 64,02%, a Cepagatti è al 64,52% rispetto al

67,98%, a Pianella 65,36%, rispetto il precedente 68,31%, a Loreto Aprutino affluenza al 63,12% rispetto al 63,27.

L’affluenza più alta in Abruzzo, su base provinciale, nei 17 comuni aquilani: 69,90% rispetto al 69,26% della precedente tornata.

In Abruzzo sono già due i sindaci eletti, che non avevano avversari e dovevano solo superare il quorum del 50%: a Castellafiume resta sindaco Giuseppina Perozzi, con percentuale dei votanti al 65,76% e a Controguerra (54,50%) Franco Carletta

TERAMO

GIANGUIDO D’ALBERTO (CENTROSINISTRA)

Insieme Possiamo,

Partito democratico

Movimento 5 stelle

Bella Teramo,

Teramo Vive,

In Comune per Te

Innova Teramo

CARLO ANTONETTI (CENTRODESTRA)



Amote

Forza Italia – Noi moderati

Lega

Fratelli d’Italia

Futuro in

MARIA CRISTINA MARRONI

Teramo sul serio,

Azione politica Teramo

Teramo protagonista

SILVI

ANDREA SCORDELLA (CENTRODESTRA)

Fratelli d’Italia

Lega

Forza Italia

Noi Moderati

Si-Amo Silvi.

GIUSEPPPE GENTILE (CENTROSINISTRA)

Silvi forte e gentile

Partito democratico

Movimento 5 stelle

Silvi possibile

MASSIMO BALSIOTTI (CIVICO)

Silvi e… Basta

Silvi Rinasce

ALBA ADRIATICA

ANTONIETTA CASCIOTTI (CENTROSINISTRA)

Uniamo Alba

MASSIMO MARCONI (CENTRODESTRA)

Siamo Alba

ATRI

PIERGIORGIO FERRRETTI (CENTRODESTRA)

Noi con voi per Atri

ALFONSO PROSPERI

Alleanza Civica di Atri

CEPAGATTI

GINO CANTO’ (CENTROSINISTRA)

Cepagatti c’è

PIERPAOLO CANZANO

Cepagatti Cambia

PIANELLA

FRANCESCO CHIARIERI (CENTRODESTRA)

Insieme oggi per il domani

TADDEO MANELLA (CENTROSINISTRA)

Amore per Pianella

LORETO APRUTINO

MANUELA VALLOZZA (CENTROSINISTRA)

Impegno comune

RENATO MARIOTTI (CIVICO)

Loreto 2023

GIANLUCA BUCCELLA (CIVICO)

Loreto conta

GLI ALTRI COMUNI

Provincia di Teramo

Castilenti

Alberto Giuliani

Giovanni Vanni

Civitella del Tronto

Cristina di Pietro

Andrea Sbranchella

Controguerra: eletto Franco Carletta

Nereto

Daniele Laurenzi

Matteo Settepanella

Notaresco

Giuseppe Corradetti

Daniele di Furia

Antonio Di Gianvittorio

Provincia di Chieti

Castelguidone: eletto Mario Antonio Di Paolo

Pizzoferrato: confermato sindaco Palmerino Fagnilli

Frisa

Nicola Labbrozzi

Fausto Lanci

Torino di Sangro

Domenico Mancini

Nino Di Fonso

Villa Santa Maria

Giuseppe Finamore

Francesco Falconio

Provincia dell’Aquila

Lucoli: eletto Michelangelo Peretti

Barete: eletto sindaco Claudio Gregori

Bugnara

Domenico Taglieri

Alessandro Manzoli

Castellafiume

Giuseppina Perozzi (ELETTA SINDACO)

Massa d’Albe

Nicola Blasetti

Gianni Mancini

Oricola

Antonio Paraninfi

Luigi Marianelli

San Benedetto dei Marsi

Antonio Cesarani

Tony Mastrodicasa

Scanno

Giovanni Mastrogiovanni

Franco Ciancarelli

Provincia di Pescara

Bussi sul Tirino

Salvatore Lagatta

Carmine Di Carlo

Nocciano

Marcello Giordano

Maurizio Di Gregorio

Giovanni Savini

Pietranico: rieletto Francesco Del Biondo

Roccamorice: eletto Alessandro D’Ascanio

San Valentino in Abruzzo Citeriore

Antonio D’Angelo

Sandro Cacciatore

Turrivalignani: eletto Giovanni Placido