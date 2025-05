L’AQUILA – Primo responso delle urne per le Comunali abruzzesi è quello dell’affluenza: alle 15 si è attestato al 60,99% in lieve calo rispetto alle ultime tornate elettorali nei sei comuni dove si è votato del 62,83%. Il dato dell’affluenza abruzzese, è superiore comunque alla media italiana, del 56,33%.

Nei due principali comuni al voto, Ortona e Sulmona, dove è previsto il ballottaggio se nessuno dei quattro candidati otterrà più della metà dei voti al primo turno, è stato rispettivamente del 60,86%, in crescita rispetto al precedente 58,29% e, a Sulmona, del 59,8o%, rispetto al precedente 63,35%.

A Bussi sul Tirino l’affluenza è al 73,60%, a Carsoli si è al 72,9%, a Bisegna al 48,58%, a Castilenti al 74,65%.

In Italia si vota complessivamente in 117 comuni, di cui 31 superiori ai 15.000 abitanti di cui un capoluogo di regione, Genova, e tre capoluoghi di provincia, Ravenna, Taranto e Matera.

I SEI COMUNI AL VOTO E I CANDIDATI SINDACI

ORTONA

Leo Castiglione

Il Comune delle idee, Cittadini consapevoli, Energie nuove, Coerenza civica Ortona

Cristiana Canosa

Pari opportunità, Fare per contrade e quartieri, Cristiana Canosa sindaco, Ortona protagonista con Cristiana Canosa Sindaco.

Angelo Di Nardo

Fratelli d’Italia, Di Nardo Sindaco, Forza giusta per Ortona, Città che amo.

Nicola Fratino

Forza Italia Berlusconi Fratino sindaco, Ortona popolare, Noi moderati, Lega Salvini Abruzzo, Alleanza per Ortona.

Ilario Cocciola

Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Il faro moderati e riformisti, Centro democratico, Azione Cocciola sindaco.

Nicola Napolione

Movimento 5 stelle, Partito socialista italiano Nicola Primavera.

SULMONA

Nicola Di Ianni

Metamorfosi

Angelo Figorilli

Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Sbic, Sulmona Città Futura e Alleanza Verdi Sulmona

Catia Puglielli

Sulmona che Vogliamo, Convenzione Democratica e Puglielli sindaco

Luca Tirabassi

Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Sulmona al Centro e Udc.

CARSOLI

Alessandro Marcangeli

Amare Carsoli

Velia Nazzarro

Scelgo Carsoli

BUSSI SUL TIRINO

Carmine Di Carlo

Rianimiamo Bussi

Paolo Salvatore

Lavoriamo sempre per Bussi

CASTILENTI

Sabina Mazzocca

Primavera politica castilentese

Luciano D’Addazio

Unione, pace e democrazia, Uniti per Castilenti

BISEGNA

Sono 25 le liste in corsa per le elezioni amministrative di Bisegna.

Fabio Vellone (+ Verde), Oberdan Faiola (Bisegna 2025), Donato Buccini (Cambiamenti per il Comune di Bisegna), Rocco Vizzaccaro (Destra Sociale), Luca Maggio (Dms Movimento Democrazia Sociale) , Angelo Nardella (Fiamma Tricolore) , Ivan Antonio Minchella (Impegno Cittadino Bene Comune), Luca Saturnini (Insieme), Pietro Angelo Lombardo (Insieme per il Futuro), Gennaro Toscani (Insieme si può), Massimo Pietrangeli (Italexit per l’Italia), Antonio Steggi (Italia dei Diritti), Maurizio Antonio Mario Conte (La Rondine), Maria Imola Caparco (La Scelta Giusta), Gaetano Mercore, (La Svolta), Carlo De Sanctis (Libertas Democrazia Cristiana), Ivan Balassone (Lista Alfa), Eliseo D’Arcangelo (Per Cambiare Bisegna), Attilio Di Maggio (Progetto Italia), Marco Zoppini (Progetto Popolare), Marika Donato (Progresso), Giuseppe Ferrante (Sanniti), Giorgio Cefalù (Si Impegno Civico), Francesco Elia De Petris (Uniti in Concordia) ed Emanuele Burchini (Uniti per Cambiare)