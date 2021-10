COMUNALI ABRUZZO, AFFLUENZA SUPERA 47 PER CENTO: HANNO GIA’ VOTATO IN 132MILA

L’AQUILA – Ieri sera alle 23, l’affluenza in Abruzzo è stata del 47,66 per cento che e cioè, 132.766 cittadini che hanno già espresso la preferenza, su un totale di 278.555 elettori.

E’ quanto si legge sul quotidiano Il Centro. In pratica quasi un elettore su due si è recato al seggio e questo pone l’Abruzzo bensei punti sopra la media nazionale (41,65 per cento).

L’affluenza più alta si è registrata a Ortucchio (L’Aquila) dove ha votato il 67,49%.

Maglia nera tocca a Colledimacine, nel Chietino, dove al seggio è andato solo il 17,9 per cento degli elettori.

Quanto alle quattro province. Nei 29 comuni aquilani, ieri l’affluenza è stata del 49,48%; nei 24 Comuni del Chietino del 46,93, in quelli in provincia di Pescara del 46,51 e infine nel Teramano (8 Comuni) del 48,64.

Questo invece è il quadro nei cinque centri maggiori, con più di 15mila abitanti: Vasto, il più grande tra tutti i Comuni al voto, ha fatto registrare l’affluenza del 47,76%, Lanciano 46,07%, Francavilla al mare 45,62%, Roseto 48,96% e Sulmona 48,39%.

Per quanto riguara i Comuni medio grandi raggruppati per province: San Giovanni Teatino 50,02%, Casalbordino 48,63%, Casoli 47,17, Penne 48,28%, Collecorvino 49,11%, Manoppello 45,22%, Bellante 44,32%, e Castellalto 51,24%.

Carapelle Calvisio, in provincia dell’Aquila, che con i suoi 85 abitanti, si ferma al 22,65% d’affluenza. Campotosto, sempre all’Aquila, nel primo rilevamento delle 12, era in testa e infine ha chiuso la prima giornata del voto alle amministrative con un’affluenza del 53,13 per cento.

A Vasto, nella sezione 15 del seggio elettorale di una scuola elementare di via Bachelet, a un lettore è stata consegnata una scheda elettorale con il voto già espresso.

Nella sezione 6 dell’istituto “Palizzi”, una ragazza è stata denunciata per aver fotografato la scheda elettorale con lo smartphone. Ad accorgersi di quanto stava accadendo gli scrutatori che hanno segnalato il fatto ai carabinieri. Rischia una sanzione fino a mille euro. La scheda è stata annullata e sequestrata, così come è stato sequestrato anche lo smartphone.