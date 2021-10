COMUNALI ABRUZZO, ALI AI SINDACI: “L’ABRUZZO DEI COMUNI È VIVO”

PESCARA – “L’Abruzzo dei Comuni è vivo!” Così il presidente di Ali Abruzzo (Autonomie locali italiane) Giacomo Carnicelli augura buon lavoro ai sindaci e agli amministratori eletti.

“Questo mandato Amministrativo coincide con il periodo di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – scrive Carnicelli, sindaco uscente di Tornimparte (L’Aquila) – una misura che, unita ai fondi Strutturali, ai fondi per la ricostruzione del sisma e a quelli per le aree interne, costituirà una grande opportunità per le amministrazioni locali”.

“Questa straordinaria iniezione di risorse – prosegue Carnicelli – deve andare, però, di pari passo con la riforma sulle responsabilità degli Amministratori locali; riforma dalla quale non ci aspettiamo una sorta di immunità, ma dalla quale pretendiamo attenzione e rispetto per le donne e gli uomini che si mettono a disposizione delle comunità. Congratulazioni agli Amministratori che, da oggi, avranno il compito di guidare le comunità abruzzesi e che avranno nella nostra Associazione un interlocutore attento e disponibile”.