COMUNALI OVINDOLI, CIMINELLI: “CENTRI STORICI FRAZIONI ABBANDONATI”

OVINDOLI – La lista “Siamo Ovindoli – Ciminelli sindaco “, in vista delle prossime elezioni comunali, in programma nel prossimo weekend, ha effettuato in questi giorni diverse perlustrazioni su tutto il territorio comunale.

“Durante questa attività è stato purtroppo constatato lo stato di abbandono in cui versa – ormai da 5 anni- il centro storico di Ovindoli, il centro storico di San Potito, il centro storico di Santa Jona e le vie di comunicazione delle frazioni: in particolare quelle di Santa Jona e di Casalmartino”, si legge in una nota del candidato sindaco Angelo Ciminelli.

“Un altro aspetto importante che hanno verificato i candidati consiglieri della lista “SiAmo Ovindoli”, è il totale abbandono della Pinetina di valle d’Arano e lo stato di trascuratezza in cui versa l’unico parco giochi del paese di Ovindoli, frequentato dalle famiglie dei turisti e dei residenti.”Noi di Siamo Ovindoli non possiamo più accettare tutto questo”, commenta ancora.

“E’ impensabile continuare a parlare di sviluppo turistico del paese con questa amministrazione uscente! Vi invitiamo a guardare con attenzione il video allegato e registrato in questi giorni, per rendervi conto della realtà dei fatti. Impegnamoci tutti per fare in modo che le cose cambino”, conclude Ciminelli.