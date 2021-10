COMUNALI ABRUZZO, PAGANO (FI): “CONQUISTATA LANCIANO, PREOCCUPA ASTENSIONISMO”

LANCIANO – “Il centrodestra, dopo aver combattuto con onore anche a Vasto, Roseto e Francavilla al Mare, con Filippo Paolini strappa la città di Lanciano al centro sinistra. Rispetto ai quattro comuni nei quali eravamo al ballottaggio, il centrodestra ha quindi conquistato un nuovo importante Comune rispetto alle precedenti elezioni amministrative”.

Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano: “Certo, una percentuale bassissima di votanti al ballottaggio, di poco superiore al 50%, rappresenta un dato allarmante che denota un grande disaffezione da parte degli elettori. Questo allontanamento dalle urne deve far riflettere sia il centrosinistra che, malgrado la perdita di un Comune importante come quello di Lanciano, oggi usa a sproposito toni trionfalistici; sia il centrodestra che deve tornare a valorizzare la parte centrista della coalizione, anche per evitare alcuni eccessi che evidentemente rischiano di far allontanare gli elettori più moderati.”