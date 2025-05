COMUNALI ABRUZZO: PAGANO, “RUOLO CENTRALE FORZA ITALIA NEL CENTRODESTRA”

PESCARA – “Le elezioni amministrative confermano il ruolo centrale di Forza Italia all’interno della coalizione di centrodestra in Abruzzo. A Sulmona e Ortona, due città strategiche per il territorio regionale, abbiamo registrato risultati solidi e incoraggianti, che premiano il lavoro fatto in questi anni e la qualità dei nostri candidati”.

Lo dichiara il parlamentare e segretario regionale di Forza Itala, Nazario Pagano, commentando i dati ufficiali emersi dal voto.

“A Sulmona – sottolinea Pagano – la vittoria al primo turno di Luca Tirabassi, con oltre il 55% dei consensi, è anche il frutto dell’unità del centrodestra e della forza della nostra proposta. Forza Italia ha ottenuto il 9,04% dei voti, eleggendo due consiglieri comunali, a conferma di una presenza radicata e credibile sul territorio”.

“Anche a Ortona – prosegue – andiamo verso il ballottaggio con due candidati espressione del nostro campo. In particolare, Nicola Fratino, sostenuto da una coalizione moderata di centro in cui Forza Italia ha espresso un ruolo determinante, ha ottenuto il 23,20% come candidato sindaco, mentre la lista di Forza Italia ha raggiunto il 9,5%, risultando tra le più votate della coalizione”.

“Questi dati ci restituiscono l’immagine di un partito che sa stare nei territori, con dirigenti capaci, candidati seri e un elettorato che riconosce coerenza, serietà e visione politica. Voglio ringraziare – conclude Pagano – tutti i nostri militanti, amministratori e candidati che si sono messi in gioco in questa competizione, e rivolgere un grande in bocca al lupo ai nostri rappresentanti in vista dei prossimi ballottaggi”.