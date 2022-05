COMUNALI: AD ARIELLI CANDIDATI BENARRIVATO E DI CAMILLO, LE LISTE

ARIELLI – Ad Arielli (Chieti) il sindaco Luigi Cellini non si ricandida alle elzioni amministrative del 12 giugno.

Con la lista che ha amministrato in questi anni, Nuova Arielli, scende in campo il suo vicesindaco Catia Benarrivato. In caso di elezione sarà la prima donna sindaco della storia del paese. C’è stata incertezza fino alla fine, invece, sul gruppo chiamato a contendergli l’eventuale elezione: si è arrivati ad una seconda lista, Uniti per Arielli, con candidato sindaco Sandro Di Camillo, imprenditore agricolo che ha deciso di mettersi in gioco “condividendo con un gruppo di amici la necessità di evitare il mancato raggiungimento del quorum”.

NUOVA ARIELLI – CATIA BENARRIVATO

Giordano Ballerini, Silvia Ballerini, Amedeo Cicolini, Pasqualina Di Marco, Mauro Di Nunzio, Carlo Fedele, Rocco Fiore, Loris Scioletti, Valentino (detto Valterino) Stella.

UNITI PER ARIELLI – SANDRO DI CAMILLO

Claudia Ballerini, Antonino Cipriani, Elisa Del Greco, Fabrizio Di Carlo, Walter Di Carlo, Futura Mammarella, Carlo Tenisci.