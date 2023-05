TERAMO – Ad Atri riconfermato il sindaco del centrodestra Piergiorgio Ferretti, ex forzista, con in lista la squadra di governo al completo, battendo ma per soli 11 voti, il consigliere uscente del Pd, medico chirurgo all’ospedale di Atri, Alfonso Prosperi.

PIERGIORGIO FERRRETTI: 50,09% – 3.099 voti (eletto sindaco)

Noi con voi per Atri

ALFONSO PROSPERI: 49,91% 3.088 voti

Alleanza Civica di Atri