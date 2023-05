COMUNALI: AFFLUENZA DEFINITIVA AL 59.03 PER CENTO, IN CALO DI 2 PUNTI

ROMA – L’affluenza definitiva alle elezioni comunali si attesta al 59,03%, in calo di 2 punti rispetto al 61,22% delle passate amministrative. In totale sono 595 i comuni andati al voto in questa tornata.

Gli eventuali ballottaggi sono in programma il 28 e 29 maggio.

Il 21 maggio, invece, si voterà in Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, e la settimana successiva – il 28 e 29 maggio – in Sardegna e Sicilia con ballottaggi l’11 e 12 giugno. in Friuli Venezia Giulia si è già votato il 2 e 3 aprile scorsi.