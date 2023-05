TERAMO – Ad Alba Adriatica vince la candidata sindaco del centrosinistra, Antonietta Casciotti, per il quarto mandato, battendo il maresciallo della polizia locale Massimo Marconi della civica Siamo Alba. Proposta trasversale, ma in cui confluisce anche il centrodestra con deciso sostegno in particolare della Lega.

ANTONIETTA CASCIOTTI: 57,74% – 3.581 voti (eletta sindaco)

Uniamo Alba

MASSIMO MARCONI 42,26% – 2.621

Siamo Alba