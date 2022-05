COMUNALI, ALTRI BIG IN CAMPO: OGGI RICHETTI A L’AQUILA, DOMANI MOLTENI E CRIPPA, SABATO LETTA

L’AQUILA – Fitta l’agenda degli appuntamenti elettorali in vista delle elezioni amministrative in programma il 12 giugno in 49 comuni abruzzesi, a cominciare dall’Aquila.

Oggi per il candidato sindaco civico dell’Aquila, il consigliere comunale e regionale Americo Di Benedetto, arriverà in città il coordinatore nazionale di Azione” Matteo Richetti, per partecipare ad un incontro pubblico. L’appuntamento sarà alle 19.30 presso il cortile di palazzo D Paola in corso Vittorio Emanuele 95.

Sempre all’Aquila, oggi dalle 11.30, ci sarà il senatore Tommaso Nannicini, presidente della Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale per un incontro con Pezzopane: al centro dell’attenzione i passaggi dell’internalizzazione del call center Inps per i circa 3.300 lavoratori italiani, di cui 500 aquilani.

Per il centrosinistra l’appuntamento clou sarà il sabato con Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, che parteciperà a vari incontri in Abruzzo. Alle 11.45 inaugurerà la nuova sede del Pd Abruzzo, a Pescara, in via Tiburtina Valeria 144, assieme a una rappresentanza del partito regionale, provinciale, delle Donne Democratiche e dei Giovani Democratici.

Alle 17 Letta sarà all’Aquila, alla Villa Comunale, a un evento pubblico a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane.

E ancora nell’ambito della campagna elettorale, per la Lega e il Centrodestra, domani mercoledì primo giugno sarà a L’Aquila il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, attesa inoltre la visita del vice segretario nazionale del Carroccio, il deputato Andrea Crippa, nei comuni abruzzesi al voto il prossimo 12 giugno.