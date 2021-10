COMUNALI: D’ERAMO, “GRANDE VITTORIA A LANCIANO”, CAMPITELLI, “GUARDIAMO A BICCHIERE MEZZO PIENO”

LANCIANO – “I ballottaggi in Abruzzo hanno interessato comuni in mano al centro-sinistra, e dunque la conquista di Lanciano è una vittoria molto pesante, politicamente importante. Il merito, oltre che del candidato sindaco, è della sua squadra e in particolare della Lega, primo partito alla coalizione. Detto questo occorrerà riflettere e analizzare in particolare sui dati di Francavilla, Vasto e Roseto”.

Così il deputato Luigi D’Eramo, coordinatore regionale della Lega commenta il voto delle amministrative in Abruzzo. Al suo fianco, a Lanciano, per festeggiare la vittoria di Filippo Paolini, l’assessore regionale lancianese Nicola Campitelli.

“Questa vittoria – dice Campitelli – rappresenta una grandissima soddisfazione, grazie ad una squadra compatta, giovane, competente e per bene. Finalmente Lanciano sarà amministrata dal centrodestra, sono tanti progetti che realizzeremo. Avevamo sfiorato la vittoria al primo turno, per una manciata di voti. Ed è estremamente significativo che al ballottaggio tutti i nostri lettori sono tornati alle urne”.

Allargando lo sguardo al dato nazionale spiega D’Eramo: “Nel voto amministrativo gli elettori sono concentrati al dato locale, ci siamo battuti in partite molto complicate, e un aspetto positivo in Abruzzo è che il centrodestra non si è diviso, ma si è presentato unito. Condivido con il nostro leader Matteo Salvini la necessità da lui indicata di accelerare il processo di scelta dei candidati sindaci delle città, in largo anticipo, per presentarli al meglio all’opinione pubblica”.

Aggiunge Campitelli: “Voglio anche guardare al bicchiere mezzo pieno, al di là dei ballottaggi, ovvero ai tanti comuni conquistati dai nostri candidati negli altri comuni meno grandi, ai tanti consiglieri eletti con la Lega. A livello di Regione Abruzzo la Lega resta il partito trainante di una maggioranza che sta dimostrando di governare bene”