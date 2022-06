L’AQUILA – Proseguono gli appuntamenti elettorali per le amministrative del 12 giugno e, nell’ultima settimana di campagna elettorale – eventuale ballottaggio a parte – sono ancora tanti gli eventi in programma nei 49 comuni abruzzesi che andranno al voto, con un’agenda particolarmente fitta all’Aquila.

Oggi il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sarà in Abruzzo per una serie di incontri ed iniziative a sostegno dei candidati di centrodestra alle elezioni amministrative del 12 giugno. In particolare: ore 17.30, iniziativa a sostegno del candidato sindaco Pierluigi Biondi e dei candidati di centrodestra al Palazzetto dei Nobili. Alle ore 19.30 a Spoltore iniziativa a sostegno del candidato sindaco Marco Della Torre. Intervengono il senatore Nazario Pagano, coordinatore Fi Abruzzo, e Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Ristorante Osteria La Corte.

Sempre all’Aquila arriveranno il ministro della Cultura Dario Franceschini e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a sostegno della candidata a sindaco Stefania Pezzopane, deputata Pd. “Patto per L’Aquila con Roma”: questo il tema dell’incontro che si svolgerà oggi, a partire dalle 17, nel cortile di Palazzo Cappa Cappelli, in corso Vittorio Emanuele.

Giovedì sera, alle 18:30, presso il Nero Caffè di L’Aquila il Movimento 5 Stelle chiuderà la propria campagna elettorale alla presenza, oltre agli attivisti e candidati aquilani, della vice presidente al Senato Paola Taverna, il senatore Ettore Licheri, già presidente del Gruppo M5S in Senato, la senatrice Gabriella Di Girolamo, la deputata Valentina Corneli e il consigliere regionale Giorgio Fedele. A salutare attivisti, simpatizzanti e semplici cittadini anche il presidente Giuseppe Conte, con un messaggio per tutti gli aquilani.

Venerdì invece, giorno di chiusura della campagna elettorale, per il centrodestra arriverà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.