COMUNALI ATESSA, FORZA ITALIA: “VOTARE E’ COMUNQUE UN DOVERE CIVICO E POLITICO”

ATESSA – “Senza tornare sulle polemiche della mancata presentazione di una lista e relative scuse e accuse da parte dei diversi ‘portavoce’ e segretari, che sono diventate ormai stucchevoli per i cittadini, il partito centrista non si tira indietro dalle proprie responsabilità politiche e prende una posizione autonoma, in controtendenza rispetto a taluni alleati che, ufficialmente e/o ufficiosamente, invitano l’elettorato all’astensione”.

Così, in vista del voto del prossimo 12 giugno, il Circolo di Forza Italia Atessa (Chieti), spiega in una nota, “prende una posizione autonoma e responsabile rispetto a talune componenti civiche e partitiche del centrodestra”.

Ad Atessa il centrodestra spaccato non è riuscito a presentare una lista e a convergere sul nome di un candidato a sindaco della coalizione, caso che ha generato non poche polemiche lasciando di fatto “orfani” gli elettori dello schieramento politico che, qualora decidessero ugualmente di votare, potrebbero scegliere tra il candidato del centrosinistra, l’attuale sindaco Giulio Borrelli, giornalista ed ex direttore del Tg1, sostenuto dalla lista “Uniti per Atessa”, e la lista di Annalisa Giuliani, sostenuta dalla lista, definita civetta, “Atessani per Atessa”, che contiene volti noti cittadini e rappresentanti di centrodestra e centrosinistra.

In questo contesto, per domenica 12 giugno, Forza Italia invita “la cittadinanza ad esercitare il proprio diritto di voto anche per il Referendum nazionale sulla giustizia, esprimendo “SI'” ai cinque quesiti referendari, oltre a partecipare al voto per le Comunali, invitando ad individuare tra le liste presenti, quelle ‘figure’ moderate che potranno meglio rappresentare, nel prossimo Consiglio comunale, gli interessi e le prerogative del singolo cittadino elettore”.

“Siamo fermamente convinti che, nonostante tutto, non possa esistere una politica che ‘si astiene’. Riteniamo, invece, che sia necessaria una prospettiva futura, affinché la Politica, quella con la ‘P’ maiuscola, possa essere sempre capace di prendere decisioni ed incidere sui temi importanti per un territorio”.

“Per tali ragioni, Forza Italia crede fermamente che dopo quanto accaduto, sia fondamentale ripartire e lavorare duramente, con impegno e passione e senza perdersi d’animo, per costruire una alternativa politica all’attuale maggioranza e una classe dirigente diversa per il Comune di Atessa. Questo significa per noi di Forza Italia essere ‘politicamente responsabili’ per il futuro della nostra comunità e non perdere tempo continuando a ricercare incessantemente, responsabilità sulle cose passate”, conclude la nota.