COMUNALI BARETE, GREGORI CANDIDATO A SINDACO: “CONDIVISIONE, PRESENZA E ASCOLTO”

BARETE – “Cari concittadini, l’amore per la nostra terra. È questo il primo, vero e unico principio ispiratore che mi riporta qui a distanza di 5 anni. Non c’è sconfitta, non c’è delusione, non c’è nulla di tutto questo che possa portarmi lontano o farmi disinteressare dalle esigenze del nostro paese. La mia candidatura nasce da questi principi ed è finalizzata ad un unico obiettivo: fare grande Barete”.

Inizia così la lettera aperta di Claudio Gregori, attualmente consigliere di Barete, già candidato alle precedenti amministrative con la lista “Uniti per Barete”, che ufficializza così la sua candidatura a sindaco del piccolo comune alle porte dell’Aquila.

Alle elezioni del 14 e 15 maggio, Gregori torna così in corsa e nella lettera, che di seguito riportiamo integralmente, si rivolge agli elettori svelando parte del programma e i motivi che lo hanno spinto a scendere in campo.

Di seguito il testo completo.

“Uscire dalla logica dell’isolamento. Non più periferici, ma finalmente centrali. Riconosciuti finalmente come essenziali nel processo sociale, civile ed economico della grande provincia aquilana. Un progetto ambizioso, ma fortemente realistico. Possibile prima ancora che affascinante perché tutti dobbiamo essere coscienti e orgogliosi di ciò che siamo, contribuendo per questo a rendere reale questo sogno.

La strada per il successo passa necessariamente attraverso 3 punti fissi: condivisione, presenza, ascolto. Sono i tre capisaldi sui quali si fonderà il lavoro della mia squadra e mio. Non solo slogan, ma metodo: è questo il vero pilastro sul quale si baserà tutta la nostra azione. La competenza sarà il fattore essenziale sempre presente, minimo comun denominatore che unirà tutti i componenti della mia squadra. C’è bisogno di una visione etica e culturale che, nella tradizione, innovi e sappia guardare avanti. Per questo ho fatto appello alle migliori energie, alla partecipazione di donne e uomini liberi per determinare, insieme, una grande svolta nel futuro del nostro piccolo paese.

La politica è, prima di tutto, passione e onestà. Quella passione che ci spinge a dedicare tempo e risorse al benessere della nostra collettività, che non ci fa disperdere tempo nell’andare “contro qualcuno o qualcosa”, ma essere “a favore di qualcuno o qualcosa”, per costruire il miglior ambiente possibile per la nostra comunità. Sono convinto che è quello che vuole e ciò che si aspetta la gente di Barete. Gente che apprezza chi progetta e realizza il futuro di un paese immaginando il fattibile. Fuori da questo, restano solo le chiacchiere.

Partendo da questo presupposto, vi posso assicurare che noi della lista civica “Uniti per Barete”, al contrario vogliamo solo i fatti. Il dialogo e l’ascolto, la condivisione e il confronto saranno la base della nostra azione quotidiana. Non troverete mai gente chiusa dentro una torre d’avorio, ma donne e uomini pronti a stare in mezzo a voi e a gestire quello che sarà davvero un palazzo con i muri trasparenti.

In questi anni, osservando ciò che accadeva, mi è tornata più volte prepotentemente alla memoria una frase che lessi anni fa e che fu pronunciata da Galileo Galilei: “Parlare oscuramente lo sa fare chiunque, ma chiaro, pochissimi”. Vi assicuro che tra quei “pochissimi” ci sarò io con la mia squadra. Vi ringrazio.