COMUNALI, BIONDI: “RISULTATI CONFERMANO BONTA’ DELL’ESPERIENZA DI FDI”

L’AQUILA – “I risultati delle elezioni amministrative confermano la bontà dell’esperienza di Fratelli d’Italia al governo della provincia dell’Aquila premiata per capacità di governo e di coinvolgimento dei territori”.

Così il coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, Pierluigi Biondi.

“All’esito, infatti, delle competizioni, la maggior parte dei votanti ha dato fiducia a esponenti della nostra coalizione, in alcuni casi riconfermati, in altri alla loro prima esperienza, segno – prosegue – di una tendenza in crescita, ormai consolidata, che riconosce alle donne e agli uomini di Fratelli d’Italia, e alla guida della nazione, merito, consapevolezza, risultato. Auguro a tutti i sindaci neoeletti buon lavoro”.

“La grande famiglia di FdI, cresciuta con costanza negli anni, sosterrà nel processo di rinnovamento e rilancio delle aree interne i nuovi amministratori che rappresentano la ricchezza del nostro partito”, conclude Biondi.