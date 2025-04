COMUNALI BISEGNA: MELILLA, “VERGOGNOSE LE 21 LISTE DI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA”

L’AQUILA – “Bisegna in provincia dell’Aquila, ha 212 residenti , per le prossime elezioni comunali sono state depositate 23 liste di cui 21 sono composte da agenti di polizia penitenziaria.

Gli agenti di polizia penitenziaria con la candidatura, possono usufruire di un mese di aspettativa retribuito per la campagna elettorale. Si tratta di un comportamento scorretto permesso da una legislazione che non ha alcuna giustificazione. È necessario modificare subito la legge”.

Lo afferma Gianni Melilla, ex parlamentare.

“Da parlamentare ci provai presentando una proposta di legge che aboliva questo privilegio e anche emendamenti alla legge annuale di stabilità per cambiare in modo più rapido la normativa.

Ma pur essendo del tutto comprensibile, questa mia iniziativa legislativa non fu mai accolta. Personalmente non ho mai capito il motivo di questa complicità politica con una norma assurda”.