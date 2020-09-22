COMUNALI CAGNANO AMITERNO: RIELETTA SINDACO ISIDE DI MARTINO

CAGNANO AMITERNO – A Cagnano Amiterno riconfermata sindaco Iside Di Martino con 371 voti, pari al 43,85%.
Lo sfidante Aggeo Di Nicola si ferma a 273 voti (32,27%) e 2 seggi.
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Rossano Fainelli conquista 202 voti (23,88%) e un seggio.
Elettori: 1.073; Votanti: 858 (79,96%).
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