COMUNALI CAGNANO AMITERNO: RIELETTA SINDACO ISIDE DI MARTINO

22 Settembre 2020 12:12

CAGNANO AMITERNO – A Cagnano Amiterno riconfermata sindaco Iside Di Martino con 371 voti, pari al 43,85%.

Lo sfidante Aggeo Di Nicola si ferma a 273 voti (32,27%) e 2 seggi.




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Rossano Fainelli conquista 202 voti (23,88%) e un seggio.

Elettori: 1.073; Votanti: 858 (79,96%).

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