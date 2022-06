COMUNALI, CALENDA: “AVREMO RISULTATI SOPRA LE ASPETTATIVE, AZIONE FARA’ BENE A L’AQUILA”

ROMA – “Saranno molto interessanti” i risultati di Azione a “Palermo, dove ci presentiamo con Più Europa, con un rappresentante che farà molto molto bene, che non è erede del disastro di Orlando né della coalizione di destra che ha degli impresentabili. Farà molto bene Parma e farà bene L’Aquila. E a Cuneo, dove siamo alleati col centrosinistra. Come a Verona, dove supportiamo Tommasi. Quella che si sta rafforzando è la linea di trovare situazione in cui non ci siano 5 stelle e sovranisti. E saranno risultati molto al di sopra delle aspettative”.

Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, al Forum Ansa.

L’europarlamentare, lo scorso 29 aprile è intervenuto all’Aquila per la lista di Azione e +Europa sostegno del candidato a sindaco Americo Di Benedetto.