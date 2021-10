COMUNALI CANISTRO: FINISCE ERA DI PAOLO, SINDACO E’ GIANMARIA VITALE

L’AUILA – Nuovo sindaco di Canistro in provincia dell’Aquila, Gianmaria Vitale, di Avanti canistro. Battendo lo sfidante Ermero Antonini, della lista civica Canistro in cammino.

Un voto che segna una discontinuità con l’amministrazione uscente di Angelo Di Paolo, ex assessore regionale, protagonista di un annosa battaglia legale con la Santa Croce, per l’affidamento delle sorgenti sant’Antonio Sponga e che hai inteso non ricandidarsi. Candidato con Antonini anche Antonio Di Paolo, ex sindaco lui stesso e figlio del sindaco uscente Angelo Di Paolo.