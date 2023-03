COMUNALI CASTELGUIDONE: MORETTI, “D’ALFONSO CANDIDATO SINDACO, NOI CI SIAMO, SUBITO LA LISTA!”

CHIETI – “Apprendo con immensa gioia l’intenzione di Luciano D’Alfonso di volersi candidare Sindaco a Castelguidone per riattivare il circuito democratico e sostenere i comuni dell’entroterra ormai da troppo tempo dimenticati”.

Così Stefano Moretti, consigliere Comunale Monteodorisio e presidente Osservatorio Antimafia Abruzzo, dopo l’annuncio dell’ex presidente della Regione, di volersi candidare alla quida del piccolo comune in provincia di Chieti, di circa 300 abitanti.

“Non ho mai nascosto la mia amicizia e la mia stima per Luciano e sono pronto a candidarmi in lista con lui per aiutarlo a ricostruire la visibilità e l’economia dei nostri piccoli ma fantastici paesi.

Luciano, io ci sono, prepariamo la lista.