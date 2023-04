COMUNALI CASTELGUIDONE: SFIDA A TRE, IN CORSA DI PAOLO, NOTARANGELO E DI LUZIO. LE LISTE

CASTELGUIDONE – In corsa alle elzioni comunali di Castelguidone (Chieti) non ci sarà, comme annunciato nelle scorse settimane, il parlamentare del Pd, ed ex presidente della Regione, Luciano D’Alfonso.

A correre per guidare l’amministrazione del paese, attualmente nella mani di un commissario, ci saranno Mario Antonio Di Paolo, già sindaco di Bucchianico, Giovanni Notarangelo e Lorenzo Di Luzio.

Le liste dei candidati.

MARIO ANTONIO DI PAOLO – INSIEME PER CASTELGUIDONE

Francesca D’Amario, Lorenzo Di Paolo, Marco Di Paolo, Nicolino Lucente, Michele Meo, Tiziana Monaco, Anna Sputore;

GIOVANNI NOTARANGELO – L’ALTERNATIVA

Paola Bucci, Irene Notarangelo, Luigi Gallone, Carmine Meoli, Lorena Muliello, Giuseppe Polisena, Andrea Leone, Liborio Muliello, Stefania Manzaro, Mario Di Cristofaro;

LORENZO DI LUZIO – L’ALTRA ITALIA

Angelomaria Di Pietro, Amedeo Gaglione, Chiara Lucido, Angelo Pio Perta, Michele Zingaro, Ciro De Martino, Viviana Ziello, Rocco Lucido.