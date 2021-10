CHIETI – Il centrosinistra mantiene le sue roccaforti di Vasto e Francavilla e conquista Sulmona, “isola” del civismo dI Andrea Gerosolimo, che pure è stato assessore della giunta del dem Luciano D’Alfonso. Il centrodestra però gli ha strappato Lanciano. A Roseto degli Abruzzi, la vittoria è di un civico, Mario Nugnes, sostenuto da Azione, con il centrosinistra del sindaco Sabatino Di Girolamo fuori dai giochi, assieme al big della città teramana, l’ex deputato e assessore regionale Tommaso Ginoble e con il centrodestra battuto al ballottaggio.

Questo il quadro uscito dalle urne nelle elezioni elezioni amministrative abruzzesi nei cinque comuni al ballottaggio in Abruzzo, dove nessuno dei candidati aveva superato il 50% al primo turno.

Tanto basta per gli esponenti del centrosinistra per cantare vittoria, anche sull’onda delle vittorie di Roma, Torino, Napoli e Milano. Ma ha buone ragioni il centrodestra per evidenziare che a conti fatti il centrosinistra ha perso Lanciano, che non è certo poco, e non può attribuirsi la vittoria di Roseto di Nugnes, fuori dagli schemi. E a proposito di Lanciano, non ha funzionato l’apparentamento tra centrosinistra e M5s, a differenza di Sulmona, dove l’alleanza è stata sottoscritta al primo turno, ma con i pentastellati nel ruolo di “ruota di scorta”.

Uno scenario insomma con luci ed ombra, che avrà un peso in vista delle prossime elezioni regionali, e per gli equilibri interni alla maggioranza di centrodestra in regione di Marco Marsilio, Fratelli d’Italia, partito che registrato una forte avanzata, rispetto alla Lega, che tiene bene forse solo a Lanciano.

L’affluenza è stata in Abruzzo a 51,59% in calo rispetto al 63,33% del primo turno. ma il dato è superiore alla media italiana, dove l’affluenza è crollata al 43,93%.

A Vasto ha vinto Francesco Menna sindaco uscente dem con 11.651 voti pari al 62,17%, il candidato del centrodestra, Guido Giangiacomo, che si è fermato a 7.091 voti, pari al 37,83%, l’ apparentamento con la coalizione civica di Alessandra Notaro, non è bastato a recuperare lo svantaggio, con il suo bagaglio di voti del primo turno pari a 4.051. anche se Giangiacomo ha fatto un balzo in avanti rispetto ai suoi 4.873 voti del primo turno.

A Lanciano vince Filippo Paolini del centrodestra, ha ottenuto la storica vittoria con 9.252 voti , pari al 51,22% Niente da fare per Leo Marongiu, che si è fermato a 8.810 voti, pari a 48,78%, candidato del centrosinistra, espressione dell’amministrazione uscente di Mario Pupillo, arrivato al secondo e ultimo mandato. Inutile l’apparentamento con il Movimento 5 stelle di Sergio Furia, che al primo turno aveva preso 1.019. Marongiu al primo turno aveva preso 8.459 voti, dunque si può supporre che solo una parte dell’elettorato pentastellato lo è andato a votare al secondo turno.

A Sulmona si è chiusa l’era del civismo di Andrea Gerosolimo, che ha espresso il sindaco uscente, Anna Maria Casini. a stravincere è il centrosinistra di Gianfranco Di Piero, anche con l’appoggio del M5s, con 7.518 voti – pari a 69,30%. Clamorosamente Gerosolimo si è tirato fuori dalla competizione, fallita l’alleanza con in centrodestra al ballottaggio, denunciando contro di lui un “linciaggio mediatico” e “attacchi personali”, ma formalmente le sue liste sono rimaste in corsa, per salvare il salvabile. Hanno però preso solo 3.331 voti, pari 30,70%, rispetto ai 4.598 voti del primo turno.

A Roseto Mario Nugnes, sostenuto da Azione e dal coordinatore regionale, Giulio Cesare Sottanelli, ha vinto con 6.233 voti pari al 56,03%, al secondo turno ha goduto l’appoggio anche del candidato uscente del Pd, Di Girolamo. Il centrodestra di William Di Marco si è fermato a 4.892 voti, pari al 43,97% rispetto ai 3.097 voti del primo turno, e dunque su suppone che elettori dell’altro escluso eccellente, l’ex deputato e consigliere regionale Ginoble, hanno provato a dargli una mano.

Infine a Francavilla, che avrà la sua prima sindaco donna, Luisa Russo, assessore uscente della giunta di Antonio Luciani, con 7.020 voti, pari al 65,75%. Niente da fare per l’ex sindaco candidato del centrodestra, l’imprenditore del marmo Roberto Angelucci, che ha preso 3.657 voti, pari al 34,25%

Qui di seguito i risultati ufficiali pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno Eligendo.

RISULTATI DEFINITIVI

VASTO

44 seggi su 44

FRANCESCO MENNA: 11.651 voti – 62,17%

Partito democratico, Futuro E Sviluppo Per Vasto, Avanti Vasto, Città Virtuosa, Sinistra Per Vasto, Filo Comune Moderati Per Vasto

GUIDO GIANCIACOMO: 7.091 voti – 37,83%

Fratelli d’Italia, Lega Salvini Abruzzo, Forza Italia, Udc-Cambiamo! – Autonomi e partite iva-Rinascimento Sgarbi Movimento vasto

LANCIANO

44 seggi su 44

FILIPPO PAOLINI: 9.252 voti – 51,22%

Lega Salvini Abruzzo, Fratelli D’italia, Alleanza Con Paolini, Libertazione, Forza Italia-Unione Di Centro-Autonomi E Partite Iva, Lanciano che Verrà, Nuova Lanciano.

LEO MARONGIU: 8.810 voti – 48,78%

Partito democratico, Progetto Lanciano, Lanciano x tutti, Lanciano in Comune, Uniti x Lanciano, Lanciano vale. Apparentamento con Sergio Furia Movimento 5 stelle

FRANCAVILLA

22 seggi su 22

LUISA RUSSO: 7.020 voti – 65,75%

Antonio Luciani Francavilla al mare, Partito democratico, Insieme siamo Francavilla, Alleanza democratica , Azione con Carlo Calenda

ROBERTO ANGELUCCI: 3.657 voti – 34,25%

Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini Abruzzo, Angelucci sindaco, Noi per Francavilla Abruzzo indipendente-Unione di centro.

SULMONA

26 seggi su 26

GIANFRANCO DI PIERO: 7.518 voti – 69,30%

Partito democratico, Sulmona libera e forte, Sbic Sulmona bene in comune, Movimento 5 stelle, Intesa per Sulmona

ANDREA GEROSOLIMO: 3.331 voti – 30,70%

Sulmona al centro, Fare Sulmona, I democratici, Territorio futuro, Sulmona avanti!, Il popolo di Sulmona , Sulmona città d’arte

ROSETO DEGLI ABRUZZI

24 seggi su 24

MARIO NUGNES: 6.233 voti – 56,03%

Azione con Carlo Calenda, Fare per roseto!, Altra città -casa civica-volt, Nuove energie per Roseto under, Operazione turismo, Sport & civismo

WILLIAM DI MARCO: 4.892 voti – 43,97%

Fratelli d’Italia, Lega Salvini Abruzzo, Identità culturale rosetana, Forza Italia