COMUNALI CITTA’ SANT’ANGELO: SINDACO PERAZZETTI AVVIA CAMPAGNA ELETTORALE

CITTA’ SANT’ANGELO – Nella serata di ieri presso il ristorante “La Rusticana” di Madonna della Pace, l’Amministrazione Comunale Perazzetti ha presentato alla cittadinanza la nuova campagna elettorale di “SiAmo Città Sant’Angelo” in vista delle elezioni comunali previste per il prossimo 8 e 9 giugno.

Un incontro interattivo in cui il Sindaco Matteo Perazzetti, ricandidato alle elezioni di giugno e gli assessori hanno illustrato alcuni dei grandi risultati raggiunti negli anni nella città e nella contrada d’interesse in particolar modo.

Ha detto Perazzetti: “siamo soddisfatti di aver inaugurato con largo anticipo una campagna elettorale molto sentita e in cui crediamo immensamente. Nelle prossime settimane incontreremo tutti i cittadini delle varie aree della città per fare il punto della situazione, riflettere sugli obiettivi raggiunti e creare occasioni di confronto per i futuri progetti. Abbiamo investito 30 milioni di euro solo in opere pubbliche, tra scuole, viabilità, impianti sportivi e riqualificazione di intere zone, sia centrali sia di periferia, che non hanno mai visto interventi così mirati ed efficaci. Le iniziative avanzate sono state diverse e siamo pronti ad accoglierle con entusiasmo e determinazione”